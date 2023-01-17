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Кормилицына Татьяна Васильевна
Кормилицына Татьяна Васильевна
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Место рождения
Балыково
, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния
Дата рождения
10.01.1950
Пол
Женский
Отец
Кормилицын Василий Александрович
1924 г.р.
Мать
Кормилицына (Одинцова) Надежда Фëдоровна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1950
Отец:
Кормилицын Василий Александрович
Мать:
Кормилицына Надежда Фëдоровна
Балыково
, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния
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