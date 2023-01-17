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Кормилицына Татьяна Васильевна

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Место рождения

Балыково, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

10.01.1950

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1950

Отец: Кормилицын Василий Александрович

Мать: Кормилицына Надежда Фëдоровна

Балыково, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния
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