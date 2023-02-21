Одинцов Фëдор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти?.11.1955
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Одинцов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1920
Дочь: Кормилицына Надежда Фëдоровна
Мать ребёнка: Одинцова Наталья Павловна
Силево, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Евдокия
Мать ребёнка: Одинцова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Одинцова Наталья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Одинцова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Фëдоровна
Мать ребёнка: Одинцова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Фëдоровна
Мать ребёнка: Одинцова Наталья Павловна
Смерть
?.11.1955
Дивеево, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область