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Одинцов Фëдор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

?.11.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Одинцов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1920

Дочь: Кормилицына Надежда Фëдоровна

Мать ребёнка: Одинцова Наталья Павловна

Силево, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Евдокия

Мать ребёнка: Одинцова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одинцов Сергей Фëдорович

Мать ребёнка: Одинцова Наталья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинцова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Одинцова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Фëдоровна

Мать ребёнка: Одинцова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Фëдоровна

Мать ребёнка: Одинцова Наталья Павловна

Смерть
?.11.1955
Дивеево, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
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