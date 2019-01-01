село Дивеево, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Дивеево

Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд
374Дивеево, с. вл.при рч. Вичкинзе.281831125(*) 149Церковь православная 1. Дивеевская Серафимова женская община (в ней 2 деревянные церкви). Училище. Ярмарка. (*) Здесь не считается населения Дивеевской общины.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд
С. Елизарьево, Круглово, Дивеево, Силево. Сц. Князь-Иваново. Д. Яковлевка13Агр. Фед. Закревская116754304
Сц. Дивеево33Ник. Алекс. Мотовилов15
Сц. Асиновка. С. Дивеево. Сц. Сунгулово50Кн. Ник. Серг. Шахаев и Кн. Ек. Серг. Шахаева2503260

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Вертьяновская волость
226. Дивеево, село бывшее владельческое, при речке Вичимце, дворов 48, жителей 250, церковь православная, часовня, 2 лавки, ярмарка 8-го июля.

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Ардатовский уезд, Вертьяновская волость
с. Дивеево52023½¼
Серафимо-Дивеевский женский монастырь105123½¼

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Дивеевская волость
Дивеево село130Вертьяновск. 486с. Дивеев. ¼¼55120

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Дивеевский район
9333Дивеевосело55°02'43°15'N-38-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Дивеевский муниципальный район, Сельское поселение Дивеевский сельсовет
22632416101с Дивеевосело

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