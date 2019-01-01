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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
374Дивеево, с. вл.при рч. Вичкинзе.281831125(*) 149Церковь православная 1. Дивеевская Серафимова женская община (в ней 2 деревянные церкви). Училище. Ярмарка. (*) Здесь не считается населения Дивеевской общины.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд
С. Елизарьево, Круглово, Дивеево, Силево. Сц. Князь-Иваново. Д. Яковлевка13Агр. Фед. Закревская116754304
Сц. Дивеево33Ник. Алекс. Мотовилов15——
Сц. Асиновка. С. Дивеево. Сц. Сунгулово50Кн. Ник. Серг. Шахаев и Кн. Ек. Серг. Шахаева2503260
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
226. Дивеево, село бывшее владельческое, при речке Вичимце, дворов 48, жителей 250, церковь православная, часовня, 2 лавки, ярмарка 8-го июля.
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
с. Дивеево52023½—¼
Серафимо-Дивеевский женский монастырь105123½—¼
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Дивеево село130Вертьяновск. 486с. Дивеев. ¼¼55120
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
9333Дивеевосело55°02'43°15'N-38-027
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22632416101с Дивеевосело