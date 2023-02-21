Одинцова (Козлова) Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдинцова (Козлова) Наталья Павловна

Одинцова (Козлова) Наталья Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Козлов Павел

Мать: Козлова Агафья

Рождение ребёнка
21.09.1920

Дочь: Кормилицына Надежда Фëдоровна

Отец ребёнка: Одинцов Фëдор Андреевич

Силево, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Евдокия

Отец ребёнка: Одинцов Фëдор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Фëдоровна

Отец ребёнка: Одинцов Фëдор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одинцов Сергей Фëдорович

Отец ребёнка: Одинцов Фëдор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Одинцов Фëдор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Фëдоровна

Отец ребёнка: Одинцов Фëдор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинцов Фëдор Андреевич

Смерть
1955
Дивеево, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close