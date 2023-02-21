Одинцова (Козлова) Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1955
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Козлов Павел
Мать: Козлова Агафья
Рождение ребёнка
21.09.1920
Дочь: Кормилицына Надежда Фëдоровна
Отец ребёнка: Одинцов Фëдор Андреевич
Силево, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Евдокия
Отец ребёнка: Одинцов Фëдор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Фëдоровна
Отец ребёнка: Одинцов Фëдор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Одинцов Фëдор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Одинцов Фëдор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Фëдоровна
Отец ребёнка: Одинцов Фëдор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955
Дивеево, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область