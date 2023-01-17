Кузяев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Погиб в ВОВ в 1944г
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Кормилицына Надежда Фëдоровна
Силево, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944