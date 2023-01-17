Кузяев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузяев Михаил

Кузяев Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Погиб в ВОВ в 1944г
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Кормилицына Надежда Фëдоровна

Силево, Ардатовский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кормилицына Надежда Фëдоровна

Смерть
1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close