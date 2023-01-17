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Карлов Дмитрий Кириллов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Карлов Кирилл Денисьев

Мать: Карлова Акилина Егорова

Рождение ребёнка
1872

Сын: Карлов Илья Димитриев

Мать ребёнка: Карлова Евдокия Константиновна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Карлова Евдокия Константиновна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Костомарова Ксения Димитровна

Мать ребёнка: Карлова Евдокия Константиновна

Рождение ребёнка
05.08.1877

Сын: Карлов Матвей Дмитриевич

Мать ребёнка: Карлова Евдокия Константиновна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
19.08.1879

Дочь: Кочергина Наталья Дмитриева

Мать ребёнка: Карлова Евдокия Константиновна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
31.07.1882

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Карлова Евдокия Константиновна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
10.04.1885

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Карлова Евдокия Константиновна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.08.1887

Сын: Карлов Пантелемон Дмитриев

Мать ребёнка: Карлова Евдокия Константиновна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.11.1890

Дочь: Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Карлова Евдокия Константиновна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
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