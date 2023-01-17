Карлов Дмитрий Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Карлов Кирилл Денисьев
Мать: Карлова Акилина Егорова
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Карлова Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Евдокия Кирилловна
Мать ребёнка: Карлова Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Костомарова Ксения Димитровна
Мать ребёнка: Карлова Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
05.08.1877
Мать ребёнка: Карлова Евдокия Константиновна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
19.08.1879
Дочь: Кочергина Наталья Дмитриева
Мать ребёнка: Карлова Евдокия Константиновна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
31.07.1882
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Карлова Евдокия Константиновна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
10.04.1885
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Карлова Евдокия Константиновна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.08.1887
Сын: Карлов Пантелемон Дмитриев
Мать ребёнка: Карлова Евдокия Константиновна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.11.1890
Дочь: Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Карлова Евдокия Константиновна
Михайло-Архангельская церковь