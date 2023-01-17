Карлова Евдокия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Карлов Дмитрий Кириллов
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Карлов Дмитрий Кириллов
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Костомарова Ксения Димитровна
Отец ребёнка: Карлов Дмитрий Кириллов
Рождение ребёнка
05.08.1877
Отец ребёнка: Карлов Дмитрий Кириллов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
19.08.1879
Дочь: Кочергина Наталья Дмитриева
Отец ребёнка: Карлов Дмитрий Кириллов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
31.07.1882
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Карлов Дмитрий Кириллов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
10.04.1885
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Карлов Дмитрий Кириллов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.08.1887
Сын: Карлов Пантелемон Дмитриев
Отец ребёнка: Карлов Дмитрий Кириллов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.11.1890
Дочь: Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Карлов Дмитрий Кириллов
Михайло-Архангельская церковь