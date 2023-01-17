Карлова Евдокия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарлова Евдокия Константиновна

Карлова Евдокия Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Карлов Илья Димитриев

Отец ребёнка: Карлов Дмитрий Кириллов

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Карлов Дмитрий Кириллов

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Костомарова Ксения Димитровна

Отец ребёнка: Карлов Дмитрий Кириллов

Рождение ребёнка
05.08.1877

Сын: Карлов Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Карлов Дмитрий Кириллов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
19.08.1879

Дочь: Кочергина Наталья Дмитриева

Отец ребёнка: Карлов Дмитрий Кириллов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
31.07.1882

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Карлов Дмитрий Кириллов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
10.04.1885

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Карлов Дмитрий Кириллов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.08.1887

Сын: Карлов Пантелемон Дмитриев

Отец ребёнка: Карлов Дмитрий Кириллов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.11.1890

Дочь: Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Карлов Дмитрий Кириллов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
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