Кочергина (Карлова) Наталья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина (Карлова) Наталья Дмитриева

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1879

Отец: Карлов Дмитрий Кириллов

Мать: Карлова Евдокия Константиновна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
08.11.1896

Муж: Кочергин Иаков Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
15.11.1896

Дочь: Ломова Екатерина Иакова

Отец ребёнка: Кочергин Иаков Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.10.1898

Сын: Кочергин Димитрий Яковлев

Отец ребёнка: Кочергин Иаков Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.12.1899

Дочь: Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Кочергин Иаков Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.05.1902

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Кочергин Иаков Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.05.1904

Сын: Кочергин Никита Яковлев

Отец ребёнка: Кочергин Иаков Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.06.1909

Дочь: Александра Яковлева

Отец ребёнка: Кочергин Иаков Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
18.02.1912

Дочь: Мария Яковна

Отец ребёнка: Кочергин Иаков Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.08.1915

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Кочергин Иаков Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
28.01.1918

Дочь: Клавдия Иаковна

Отец ребёнка: Кочергин Иаков Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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