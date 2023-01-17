Кочергин Иаков Иванов
Место рождения
Дата рождения30.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1877
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
08.11.1896
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
15.11.1896
Дочь: Ломова Екатерина Иакова
Мать ребёнка: Кочергина Наталья Дмитриева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.10.1898
Сын: Кочергин Димитрий Яковлев
Мать ребёнка: Кочергина Наталья Дмитриева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.12.1899
Дочь: Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Кочергина Наталья Дмитриева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.05.1902
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Кочергина Наталья Дмитриева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.05.1904
Мать ребёнка: Кочергина Наталья Дмитриева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.06.1909
Дочь: Александра Яковлева
Мать ребёнка: Кочергина Наталья Дмитриева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
18.02.1912
Дочь: Мария Яковна
Мать ребёнка: Кочергина Наталья Дмитриева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.08.1915
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Кочергина Наталья Дмитриева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
28.01.1918
Дочь: Клавдия Иаковна
Мать ребёнка: Кочергина Наталья Дмитриева
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно