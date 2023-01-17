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Кочергин Иаков Иванов

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1877

Отец: Кочергин Иван Иванов

Мать: Кочергина Елизавета Силантьева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
08.11.1896

Жена: Кочергина Наталья Дмитриева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
15.11.1896

Дочь: Ломова Екатерина Иакова

Мать ребёнка: Кочергина Наталья Дмитриева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.10.1898

Сын: Кочергин Димитрий Яковлев

Мать ребёнка: Кочергина Наталья Дмитриева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.12.1899

Дочь: Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Кочергина Наталья Дмитриева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.05.1902

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Кочергина Наталья Дмитриева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.05.1904

Сын: Кочергин Никита Яковлев

Мать ребёнка: Кочергина Наталья Дмитриева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.06.1909

Дочь: Александра Яковлева

Мать ребёнка: Кочергина Наталья Дмитриева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
18.02.1912

Дочь: Мария Яковна

Мать ребёнка: Кочергина Наталья Дмитриева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.08.1915

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Кочергина Наталья Дмитриева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
28.01.1918

Дочь: Клавдия Иаковна

Мать ребёнка: Кочергина Наталья Дмитриева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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