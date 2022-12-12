Кочергина (Фетисова? Лукьянова?) Елизавета Силантьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина (Фетисова? Лукьянова?) Елизавета Силантьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Кочергин Василий Иванов

Отец ребёнка: Кочергин Иван Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
30.10.1877

Сын: Кочергин Иаков Иванов

Отец ребёнка: Кочергин Иван Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.02.1880

Сын: Кочергин Федор

Отец ребёнка: Кочергин Иван Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
11.10.1881

Дочь: Щукина Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Кочергин Иван Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
28.06.1884

Сын: Кочергин Андрей

Отец ребёнка: Кочергин Иван Иванов

Рождение ребёнка
01.08.1886

Дочь: Морозова Христина Иоановна

Отец ребёнка: Кочергин Иван Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
27.06.1891

Дочь: Евфимия Иоановна

Отец ребёнка: Кочергин Иван Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочергин Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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