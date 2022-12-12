Кочергина (Фетисова? Лукьянова?) Елизавета Силантьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Кочергин Иван Иванов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
30.10.1877
Отец ребёнка: Кочергин Иван Иванов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.02.1880
Сын: Кочергин Федор
Отец ребёнка: Кочергин Иван Иванов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
11.10.1881
Дочь: Щукина Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Кочергин Иван Иванов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
28.06.1884
Сын: Кочергин Андрей
Отец ребёнка: Кочергин Иван Иванов
Рождение ребёнка
01.08.1886
Дочь: Морозова Христина Иоановна
Отец ребёнка: Кочергин Иван Иванов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
27.06.1891
Дочь: Евфимия Иоановна
Отец ребёнка: Кочергин Иван Иванов
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочергин Иван Иванов
Смерть
Неизвестно