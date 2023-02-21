Кочергин Никифор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Кочергин Иван Михайлов
Бракосочетание
27.10.1893
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
04.12.1894
Дочь: Михайлова Анна Никифорова
Мать ребёнка: Кочергина Дарья Михайловна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
14.06.1897
Мать ребёнка: Кочергина Дарья Михайловна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.11.1901
Сын: Кочергин Николай Никифоров
Мать ребёнка: Кочергина Дарья Михайловна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.05.1906
Мать ребёнка: Кочергина Дарья Михайловна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.04.1908
Сын: Кочергин Николай Никифоров
Мать ребёнка: Кочергина Дарья Михайловна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.11.1913
Сын: Кочергин Михаил Никифоров
Мать ребёнка: Кочергина Дарья Михайловна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.11.1915
Дочь: Екатерина Никифорона
Мать ребёнка: Кочергина Дарья Михайловна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
25.09.1918
Дочь: Дарья Никифировна
Мать ребёнка: Кочергина Дарья Михайловна
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно