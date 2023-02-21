Кочергин Никифор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочергин Никифор Иванов

Кочергин Никифор Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Кочергин Иван Михайлов

Мать: Кочергина Гликория Фомина

Бракосочетание
27.10.1893

Жена: Кочергина Дарья Михайловна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
04.12.1894

Дочь: Михайлова Анна Никифорова

Мать ребёнка: Кочергина Дарья Михайловна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
14.06.1897

Сын: Кочергин Тихон Никифоров

Мать ребёнка: Кочергина Дарья Михайловна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.11.1901

Сын: Кочергин Николай Никифоров

Мать ребёнка: Кочергина Дарья Михайловна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.05.1906

Сын: Кочергин Иоанн Никифоров

Мать ребёнка: Кочергина Дарья Михайловна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.04.1908

Сын: Кочергин Николай Никифоров

Мать ребёнка: Кочергина Дарья Михайловна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.11.1913

Сын: Кочергин Михаил Никифоров

Мать ребёнка: Кочергина Дарья Михайловна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.11.1915

Дочь: Екатерина Никифорона

Мать ребёнка: Кочергина Дарья Михайловна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
25.09.1918

Дочь: Дарья Никифировна

Мать ребёнка: Кочергина Дарья Михайловна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close