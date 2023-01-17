Кочергин Тихон Никифоров
Место рождения
Дата рождения14.06.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1897
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
11.01.1915
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.12.1915
Дочь: Татьяна Тихонова
Мать ребёнка: Кочергина Александра Георгиева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.09.1918
Дочь: Александра Тихонова
Мать ребёнка: Кочергина Александра Георгиева
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно