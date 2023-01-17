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Кочергин Тихон Никифоров

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.06.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1897

Отец: Кочергин Никифор Иванов

Мать: Кочергина Дарья Михайловна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
11.01.1915

Жена: Кочергина Александра Георгиева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.12.1915

Дочь: Татьяна Тихонова

Мать ребёнка: Кочергина Александра Георгиева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.09.1918

Дочь: Александра Тихонова

Мать ребёнка: Кочергина Александра Георгиева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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