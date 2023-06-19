Морозова (Кочергина) Христина Иоановна
Место рождения
Дата рождения01.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1886
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
27.01.1903
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.02.1904
Отец ребёнка: Морозов Николай Поликарпов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.09.1906
Отец ребёнка: Морозов Николай Поликарпов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.09.1910
Отец ребёнка: Морозов Николай Поликарпов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
22.06.1913
Отец ребёнка: Морозов Николай Поликарпов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
19.07.1918
Отец ребёнка: Морозов Николай Поликарпов
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно