Морозова (Кочергина) Христина Иоановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Кочергина) Христина Иоановна

Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1886

Отец: Кочергин Иван Иванов

Мать: Кочергина Елизавета Силантьева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
27.01.1903

Муж: Морозов Николай Поликарпов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.02.1904

Сын: Морозов Симеон Николаев

Отец ребёнка: Морозов Николай Поликарпов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.09.1906

Сын: Морозов Иоанн Николаев

Отец ребёнка: Морозов Николай Поликарпов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.09.1910

Сын: Морозов Дмитрий Николаев

Отец ребёнка: Морозов Николай Поликарпов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
22.06.1913

Сын: Морозов Петр Николаев

Отец ребёнка: Морозов Николай Поликарпов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
19.07.1918

Сын: Морозов Илья Николаев

Отец ребёнка: Морозов Николай Поликарпов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно