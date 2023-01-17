Морозов Николай Поликарпов
Место рождения
Дата рождения26.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1884
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
27.01.1903
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.02.1904
Мать ребёнка: Морозова Христина Иоановна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.09.1906
Мать ребёнка: Морозова Христина Иоановна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.09.1910
Мать ребёнка: Морозова Христина Иоановна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
22.06.1913
Мать ребёнка: Морозова Христина Иоановна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
19.07.1918
Мать ребёнка: Морозова Христина Иоановна
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно