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Морозов Николай Поликарпов

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1884

Отец: Морозов Поликарп Игнатьев

Мать: Морозова Ксения Савельева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
27.01.1903

Жена: Морозова Христина Иоановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.02.1904

Сын: Морозов Симеон Николаев

Мать ребёнка: Морозова Христина Иоановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.09.1906

Сын: Морозов Иоанн Николаев

Мать ребёнка: Морозова Христина Иоановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.09.1910

Сын: Морозов Дмитрий Николаев

Мать ребёнка: Морозова Христина Иоановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
22.06.1913

Сын: Морозов Петр Николаев

Мать ребёнка: Морозова Христина Иоановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
19.07.1918

Сын: Морозов Илья Николаев

Мать ребёнка: Морозова Христина Иоановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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