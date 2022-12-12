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Морозов Поликарп Игнатьев

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Морозов Игнат Максимов

Мать: Морозова Наталья Яковлева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
22.01.1884

Жена: Морозова Ксения Савельева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.11.1884

Сын: Морозов Николай Поликарпов

Мать ребёнка: Морозова Ксения Савельева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
28.11.1886

Сын: Морозов Савва Поликарпов

Мать ребёнка: Морозова Ксения Савельева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.07.1892

Сын: Морозов Ермолай Поликарпов

Мать ребёнка: Морозова Ксения Савельева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.07.1894

Сын: Морозов Симеон Поликарпов

Мать ребёнка: Морозова Ксения Савельева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
17.02.1896

Сын: Морозов Лев Поликарпов

Мать ребёнка: Морозова Ксения Савельева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
17.12.1897

Сын: Морозов Данила Поликарпов

Мать ребёнка: Морозова Ксения Савельева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.06.1901

Дочь: Ольга Поликарповна

Мать ребёнка: Морозова Ксения Савельева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.06.1901

Дочь: Мария Поликарповна

Мать ребёнка: Морозова Ксения Савельева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.03.1903

Дочь: Ирина Поликарповна

Мать ребёнка: Морозова Ксения Савельева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.08.1909

Сын: Морозов Иоанн Поликарпов

Мать ребёнка: Морозова Ксения Савельева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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