Морозов Поликарп Игнатьев
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Морозов Игнат Максимов
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
22.01.1884
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.11.1884
Сын: Морозов Николай Поликарпов
Мать ребёнка: Морозова Ксения Савельева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
28.11.1886
Мать ребёнка: Морозова Ксения Савельева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.07.1892
Сын: Морозов Ермолай Поликарпов
Мать ребёнка: Морозова Ксения Савельева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.07.1894
Сын: Морозов Симеон Поликарпов
Мать ребёнка: Морозова Ксения Савельева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
17.02.1896
Мать ребёнка: Морозова Ксения Савельева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
17.12.1897
Сын: Морозов Данила Поликарпов
Мать ребёнка: Морозова Ксения Савельева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.06.1901
Дочь: Ольга Поликарповна
Мать ребёнка: Морозова Ксения Савельева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.06.1901
Дочь: Мария Поликарповна
Мать ребёнка: Морозова Ксения Савельева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.03.1903
Дочь: Ирина Поликарповна
Мать ребёнка: Морозова Ксения Савельева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.08.1909
Мать ребёнка: Морозова Ксения Савельева
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно