Морозова (Селютина) Наталья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Селютина) Наталья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

27.12.1896

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Селютин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Бодягина Екатерина Игнатьева

Отец ребёнка: Морозов Игнат Максимов

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Варвара Игнатова

Отец ребёнка: Морозов Игнат Максимов

Рождение ребёнка
1866

Сын: Морозов Поликарп Игнатьев

Отец ребёнка: Морозов Игнат Максимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Василий Игнатов

Отец ребёнка: Морозов Игнат Максимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Игнатьева

Отец ребёнка: Морозов Игнат Максимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Морозов Игнат Максимов

Смерть
27.12.1896
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости | Михайло-Архангельская церковь
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