Морозова (Селютина) Наталья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти27.12.1896
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Селютин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Бодягина Екатерина Игнатьева
Отец ребёнка: Морозов Игнат Максимов
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Варвара Игнатова
Отец ребёнка: Морозов Игнат Максимов
Рождение ребёнка
1866
Сын: Морозов Поликарп Игнатьев
Отец ребёнка: Морозов Игнат Максимов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Игнат Максимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Игнатьева
Отец ребёнка: Морозов Игнат Максимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Морозов Игнат Максимов
Смерть
27.12.1896
Причина смерти: от старости | Михайло-Архангельская церковь