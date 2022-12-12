(Морозова) Наталья Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Морозова) Наталья Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Игнат Максимов

Мать: Морозова Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
16.04.1877

Сын: Рогожин Василий Константинов

Отец ребёнка: Рогожин Константин Федоров

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогожин Константин Федоров

Смерть
Неизвестно
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