Рогожин Константин Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогожин Константин Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1877

Сын: Рогожин Василий Константинов

Мать ребёнка: Наталья Игнатьева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Игнатьева

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