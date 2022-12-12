Рогожин Константин Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1877
Сын: Рогожин Василий Константинов
Мать ребёнка: Наталья Игнатьева
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Игнатьева