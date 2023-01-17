Морозов Василий Игнатов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Игнат Максимов
Рождение ребёнка
18.09.1876
Дочь: Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Морозова Евфимия Петрова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.01.1879
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Морозова Евфимия Петрова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
10.08.1881
Мать ребёнка: Морозова Евфимия Петрова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
25.09.1886
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Морозова Евфимия Петрова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
14.07.1890
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Морозова Евфимия Петрова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.02.1893
Мать ребёнка: Морозова Евфимия Петрова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
28.01.1897
Дочь: Смагина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Морозова Евфимия Петрова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.01.1901
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Морозова Евфимия Петрова
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно