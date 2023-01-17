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Морозов Василий Игнатов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Игнат Максимов

Мать: Морозова Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
18.09.1876

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Морозова Евфимия Петрова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.01.1879

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Морозова Евфимия Петрова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
10.08.1881

Сын: Морозов Петр Васильев

Мать ребёнка: Морозова Евфимия Петрова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
25.09.1886

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Морозова Евфимия Петрова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
14.07.1890

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Морозова Евфимия Петрова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.02.1893

Сын: Морозов Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Морозова Евфимия Петрова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
28.01.1897

Дочь: Смагина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Морозова Евфимия Петрова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.01.1901

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Морозова Евфимия Петрова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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