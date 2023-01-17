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Морозов Иоанн Васильев

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.02.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1893

Отец: Морозов Василий Игнатов

Мать: Морозова Евфимия Петрова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
02.02.1911

Жена: Морозова Матрона Тихонова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.10.1912

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Морозова Матрона Тихонова

Рождение ребёнка
22.07.1914

Сын: Морозов Илья Иванович

Мать ребёнка: Морозова Матрона Тихонова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.09.1918

Дочь: Анна Иоановна

Мать ребёнка: Морозова Матрона Тихонова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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