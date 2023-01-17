Морозов Иоанн Васильев
Место рождения
Дата рождения01.02.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1893
Отец: Морозов Василий Игнатов
Мать: Морозова Евфимия Петрова
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
02.02.1911
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.10.1912
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Матрона Тихонова
Рождение ребёнка
22.07.1914
Мать ребёнка: Морозова Матрона Тихонова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.09.1918
Дочь: Анна Иоановна
Мать ребёнка: Морозова Матрона Тихонова
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно