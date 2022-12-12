Морозова (Костомарова) Матрона Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Костомарова) Матрона Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1911

Муж: Морозов Иоанн Васильев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.10.1912

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иоанн Васильев

Рождение ребёнка
22.07.1914

Сын: Морозов Илья Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иоанн Васильев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.09.1918

Дочь: Анна Иоановна

Отец ребёнка: Морозов Иоанн Васильев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
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