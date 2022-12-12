Морозова (Костомарова) Матрона Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1911
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.10.1912
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иоанн Васильев
Рождение ребёнка
22.07.1914
Отец ребёнка: Морозов Иоанн Васильев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.09.1918
Дочь: Анна Иоановна
Отец ребёнка: Морозов Иоанн Васильев
Михайло-Архангельская церковь