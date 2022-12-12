Морозова (Гладкова) Ксения Савельева
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
22.01.1884
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.11.1884
Сын: Морозов Николай Поликарпов
Отец ребёнка: Морозов Поликарп Игнатьев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
28.11.1886
Отец ребёнка: Морозов Поликарп Игнатьев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.07.1892
Сын: Морозов Ермолай Поликарпов
Отец ребёнка: Морозов Поликарп Игнатьев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.07.1894
Сын: Морозов Симеон Поликарпов
Отец ребёнка: Морозов Поликарп Игнатьев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
17.02.1896
Отец ребёнка: Морозов Поликарп Игнатьев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
17.12.1897
Сын: Морозов Данила Поликарпов
Отец ребёнка: Морозов Поликарп Игнатьев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.06.1901
Дочь: Мария Поликарповна
Отец ребёнка: Морозов Поликарп Игнатьев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.06.1901
Дочь: Ольга Поликарповна
Отец ребёнка: Морозов Поликарп Игнатьев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.03.1903
Дочь: Ирина Поликарповна
Отец ребёнка: Морозов Поликарп Игнатьев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.08.1909
Отец ребёнка: Морозов Поликарп Игнатьев
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно