Карлов Илья Димитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарлов Илья Димитриев

Карлов Илья Димитриев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Карлов Дмитрий Кириллов

Мать: Карлова Евдокия Константиновна

Бракосочетание
14.10.1890

Жена: Карлова Марфа Василискова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.06.1892

Дочь: Тушина Акилина Ильина

Мать ребёнка: Карлова Марфа Василискова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1897

Сын: Карлов Игнатий Ильин

Мать ребёнка: Карлова Марфа Василискова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close