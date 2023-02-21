Карлов Илья Димитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
14.10.1890
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.06.1892
Дочь: Тушина Акилина Ильина
Мать ребёнка: Карлова Марфа Василискова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1897
Сын: Карлов Игнатий Ильин
Мать ребёнка: Карлова Марфа Василискова
Михайло-Архангельская церковь