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Карлов Игнатий Ильин

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Карлов Илья Димитриев

Мать: Карлова Марфа Василискова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
10.01.1914

Жена: Дарья Ксенофонтовна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.01.1918

Дочь: Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Дарья Ксенофонтовна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Кочергина Валентина Игнатьевна

Мать ребёнка: Дарья Ксенофонтовна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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