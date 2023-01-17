Карлов Игнатий Ильин
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Карлов Илья Димитриев
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
10.01.1914
Жена: Дарья Ксенофонтовна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.01.1918
Дочь: Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Дарья Ксенофонтовна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Кочергина Валентина Игнатьевна
Мать ребёнка: Дарья Ксенофонтовна
Смерть
Неизвестно