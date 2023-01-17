(Клыкова) Дарья Ксенофонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1914
Муж: Карлов Игнатий Ильин
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.01.1918
Дочь: Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Карлов Игнатий Ильин
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Кочергина Валентина Игнатьевна
Отец ребёнка: Карлов Игнатий Ильин