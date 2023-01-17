(Клыкова) Дарья Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Клыкова) Дарья Ксенофонтовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1914

Муж: Карлов Игнатий Ильин

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.01.1918

Дочь: Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Карлов Игнатий Ильин

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Кочергина Валентина Игнатьевна

Отец ребёнка: Карлов Игнатий Ильин

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
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