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Карлова Акилина Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

23.02.1883

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Карлов Дмитрий Кириллов

Отец ребёнка: Карлов Кирилл Денисьев

Рождение ребёнка
1865

Сын: Карлов Иван Кириллов

Отец ребёнка: Карлов Кирилл Денисьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лишенкова Юстина Кириллова

Отец ребёнка: Карлов Кирилл Денисьев

Смерть
23.02.1883
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от удушья | Михайло-Архангельская церковь
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