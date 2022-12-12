Карлова Акилина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти23.02.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Карлов Кирилл Денисьев
Рождение ребёнка
1865
Сын: Карлов Иван Кириллов
Отец ребёнка: Карлов Кирилл Денисьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лишенкова Юстина Кириллова
Отец ребёнка: Карлов Кирилл Денисьев
Смерть
23.02.1883
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от удушья | Михайло-Архангельская церковь