Карлов Кирилл Денисьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлов Кирилл Денисьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Карлов Денис Лаврентьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Карлов Дмитрий Кириллов

Мать ребёнка: Карлова Акилина Егорова

Рождение ребёнка
1865

Сын: Карлов Иван Кириллов

Мать ребёнка: Карлова Акилина Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лишенкова Юстина Кириллова

Мать ребёнка: Карлова Акилина Егорова

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