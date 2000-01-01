Карлов Кирилл Денисьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Карлов Денис Лаврентьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Карлова Акилина Егорова
Рождение ребёнка
1865
Сын: Карлов Иван Кириллов
Мать ребёнка: Карлова Акилина Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лишенкова Юстина Кириллова
Мать ребёнка: Карлова Акилина Егорова