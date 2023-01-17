Курнаева Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Курнаев Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Курнаев Яков Ермолаевич
Рождение ребёнка
1831 ст.
Отец ребёнка: Курнаев Яков Ермолаевич
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Отец ребёнка: Курнаев Яков Ермолаевич
Рождение ребёнка
1844 ст.
Отец ребёнка: Курнаев Яков Ермолаевич
Место жительства
1844 ст.
Возраст - 50 ф.230 оп.3 д.107 Исповедные росписи церквей г.Углича и сел Угличского уезда за 1844 год
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно