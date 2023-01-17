Курнаева Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курнаева Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Курнаев Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Курнаев Яков Ермолаевич

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Курнаев Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Курнаев Яков Ермолаевич

Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Сын: Курнаев Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Курнаев Яков Ермолаевич

Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Курнаев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Курнаев Яков Ермолаевич

Место жительства
1844 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 50 ф.230 оп.3 д.107 Исповедные росписи церквей г.Углича и сел Угличского уезда за 1844 год
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курнаев Яков Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
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