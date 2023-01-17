Курнаев Андрей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец: Курнаев Яков Ермолаевич
Мать: Курнаева Ирина Ивановна
Место жительства
1844 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 13 лет ф.230 оп.3 д.107 Исповедные росписи церквей г.Углича и сел Угличского уезда за 1844 год
Смерть
Неизвестно