Курнаев Петр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курнаев Петр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1788 г.р.

Мать

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834 ст.

Отец: Курнаев Яков Ермолаевич

Мать: Курнаева Ирина Ивановна

Место жительства
1844 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 10 лет ф.230 оп.3 д.107 Исповедные росписи церквей г.Углича и сел Угличского уезда за 1844 год
Смерть
Неизвестно
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