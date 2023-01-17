Курнаев Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Отец: Курнаев Яков Ермолаевич
Мать: Курнаева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Курнаева Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Курнаева Василиса Ивановна
Место жительства
1888 ст.
Возраст - 44 года ф.230 оп.2 д.3887 Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1888 год
Место жительства
1891 ст.
Возраст - 47 лет ф.230 оп.3 д.2421 Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1891 год
Место жительства
1912 ст.
Возраст - 68 лет Ф.230 Оп.3 Д.3216 Л.215об.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно