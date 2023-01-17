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Курнаев Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: Курнаев Яков Ермолаевич

Мать: Курнаева Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Курнаев Федор Иванович

Мать ребёнка: Курнаева Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Курнаев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Курнаева Василиса Ивановна

Место жительства
1888 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 44 года ф.230 оп.2 д.3887 Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1888 год
Место жительства
1891 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 47 лет ф.230 оп.3 д.2421 Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1891 год
Место жительства
1912 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 68 лет Ф.230 Оп.3 Д.3216 Л.215об.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курнаева Василиса Ивановна

Смерть
Неизвестно
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