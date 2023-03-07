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Курнаев Алексей Яковлевич

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Место рождения

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: Курнаев Яков Ермолаевич

Мать: Курнаева Ирина Ивановна

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Курнаев Игнатий Алексеевич

Мать ребёнка: Курнаева Мавра Ивановна

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Курнаева Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Курнаева Мавра Ивановна

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
1844 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 30 лет ф.230 оп.3 д.107 Исповедные росписи церквей г.Углича и сел Угличского уезда за 1844 год
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курнаева Мавра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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