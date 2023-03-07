Курнаев Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: Курнаев Яков Ермолаевич
Мать: Курнаева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1839 ст.
Сын: Курнаев Игнатий Алексеевич
Мать ребёнка: Курнаева Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Курнаева Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Курнаева Мавра Ивановна
Место жительства
1844 ст.
Возраст - 30 лет ф.230 оп.3 д.107 Исповедные росписи церквей г.Углича и сел Угличского уезда за 1844 год
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курнаева Мавра Ивановна
Смерть
Неизвестно