Курнаева Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839 ст.
Сын: Курнаев Игнатий Алексеевич
Отец ребёнка: Курнаев Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Курнаева Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Курнаев Алексей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно