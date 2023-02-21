Курнаева Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курнаева Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Курнаев Игнатий Алексеевич

Отец ребёнка: Курнаев Алексей Яковлевич

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Курнаева Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Курнаев Алексей Яковлевич

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курнаев Алексей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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