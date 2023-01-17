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Урусов Александр Степанович

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

26.05.1827

Дата смерти

09.02.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1827

Отец: Урусов Степан Дмитриевич

Мать: Урусова Екатерина Александровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
28.01.1855

Жена: Урусова Софья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.10.1855

Дочь: Империали Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Урусова Софья Васильевна

Рождение ребёнка
18.04.1857

Сын: Урусов Николай Александрович

Мать ребёнка: Урусова Софья Васильевна

Рождение ребёнка
29.01.1859

Сын: Урусов Александр Александрович

Мать ребёнка: Урусова Софья Васильевна

Рождение ребёнка
21.12.1863

Дочь: Матусевич Лидия Александровна

Мать ребёнка: Урусова Софья Васильевна

Рождение ребёнка
02.12.1865

Сын: Урусов Леонид Александрович

Мать ребёнка: Урусова Софья Васильевна

Рождение ребёнка
15.11.1868

Дочь: Ильина Софья Александровна

Мать ребёнка: Урусова Софья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.02.1898
Москва, город федерального значения Москва
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