Урусов Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения26.05.1827
Дата смерти09.02.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1827
Бракосочетание
28.01.1855
Жена: Урусова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
24.10.1855
Дочь: Империали Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Урусова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
18.04.1857
Сын: Урусов Николай Александрович
Мать ребёнка: Урусова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
29.01.1859
Сын: Урусов Александр Александрович
Мать ребёнка: Урусова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
21.12.1863
Дочь: Матусевич Лидия Александровна
Мать ребёнка: Урусова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
02.12.1865
Сын: Урусов Леонид Александрович
Мать ребёнка: Урусова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
15.11.1868
Дочь: Ильина Софья Александровна
Мать ребёнка: Урусова Софья Васильевна
Смерть
09.02.1898