Урусов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1857
Дата смерти29.12.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1857
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
11.07.1900
Дочь: Урусова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Урусова Ольга-Матильда Адольфовна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Прокофьева Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Урусова Ольга-Матильда Адольфовна
Рождение ребёнка
07.05.1902
Дочь: Урусова Марина Николаевна
Мать ребёнка: Урусова Ольга-Матильда Адольфовна
Рождение ребёнка
17.07.1903
Дочь: Елагина Елена Николаевна
Мать ребёнка: Урусова Ольга-Матильда Адольфовна
Смерть
29.12.1930