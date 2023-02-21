Урусов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУрусов Николай Александрович

Урусов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1857

Дата смерти

29.12.1930

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1857

Отец: Урусов Александр Степанович

Мать: Урусова Софья Васильевна

Бракосочетание
1899

Жена: Урусова Ольга-Матильда Адольфовна

Рождение ребёнка
11.07.1900

Дочь: Урусова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Урусова Ольга-Матильда Адольфовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Прокофьева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Урусова Ольга-Матильда Адольфовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.05.1902

Дочь: Урусова Марина Николаевна

Мать ребёнка: Урусова Ольга-Матильда Адольфовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.07.1903

Дочь: Елагина Елена Николаевна

Мать ребёнка: Урусова Ольга-Матильда Адольфовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.12.1930
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close