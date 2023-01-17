Урусова (Шен) Ольга-Матильда Адольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУрусова (Шен) Ольга-Матильда Адольфовна

Урусова (Шен) Ольга-Матильда Адольфовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

После 1940

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1899

Муж: Урусов Николай Александрович

Рождение ребёнка
11.07.1900

Дочь: Урусова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Урусов Николай Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Прокофьева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Урусов Николай Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.05.1902

Дочь: Урусова Марина Николаевна

Отец ребёнка: Урусов Николай Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.07.1903

Дочь: Елагина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Урусов Николай Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1940
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close