Урусова (Шен) Ольга-Матильда Адольфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиПосле 1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
11.07.1900
Дочь: Урусова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Урусов Николай Александрович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Прокофьева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Урусов Николай Александрович
Рождение ребёнка
07.05.1902
Дочь: Урусова Марина Николаевна
Отец ребёнка: Урусов Николай Александрович
Рождение ребёнка
17.07.1903
Дочь: Елагина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Урусов Николай Александрович
Смерть
После 1940