Урусова (Зиновьева) Софья Васильевна 14.01.1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Урусова (Зиновьева) Софья Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 14.01.1827

умерла 21.04.1887, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Урусов Александр Степанович26.05.1827 г.р.
Дети
Империали (Урусова) Екатерина Александровна24.10.1855 г.р.
Урусов Николай Александрович18.04.1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1855

Муж: Урусов Александр Степанович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
24.10.1855

Дочь: Империали (Урусова) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Урусов Александр Степанович

Рождение ребёнка
18.04.1857

Сын: Урусов Николай Александрович

Отец ребёнка: Урусов Александр Степанович

Рождение ребёнка
29.01.1859

Сын: Урусов Александр Александрович

Отец ребёнка: Урусов Александр Степанович

Рождение ребёнка
21.12.1863

Дочь: Матусевич (Урусова) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Урусов Александр Степанович

Рождение ребёнка
02.12.1865

Сын: Урусов Леонид Александрович

Отец ребёнка: Урусов Александр Степанович

Рождение ребёнка
15.11.1868

Дочь: Ильина (Урусова) Софья Александровна

Отец ребёнка: Урусов Александр Степанович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
21.04.1887
Москва, город федерального значения Москва

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