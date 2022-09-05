Урусова (Зиновьева) Софья Васильевна
женский, родилась 14.01.1827
умерла 21.04.1887, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Урусов Александр Степанович26.05.1827 г.р.
Дети
Империали (Урусова) Екатерина Александровна24.10.1855 г.р.
Урусов Николай Александрович18.04.1857 г.р.Показать еще 4
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Комментарий
Рождение
14.01.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1855
Рождение ребёнка
24.10.1855
Дочь: Империали (Урусова) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Урусов Александр Степанович
Рождение ребёнка
18.04.1857
Сын: Урусов Николай Александрович
Отец ребёнка: Урусов Александр Степанович
Рождение ребёнка
29.01.1859
Сын: Урусов Александр Александрович
Отец ребёнка: Урусов Александр Степанович
Рождение ребёнка
21.12.1863
Дочь: Матусевич (Урусова) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Урусов Александр Степанович
Рождение ребёнка
02.12.1865
Сын: Урусов Леонид Александрович
Отец ребёнка: Урусов Александр Степанович
Рождение ребёнка
15.11.1868
Дочь: Ильина (Урусова) Софья Александровна
Отец ребёнка: Урусов Александр Степанович
Смерть
21.04.1887