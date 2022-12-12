Урусова (Зиновьева) Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урусова (Зиновьева) Софья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1827

Дата смерти

21.04.1887

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1855

Муж: Урусов Александр Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.10.1855

Дочь: Империали Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Урусов Александр Степанович

Рождение ребёнка
18.04.1857

Сын: Урусов Николай Александрович

Отец ребёнка: Урусов Александр Степанович

Рождение ребёнка
29.01.1859

Сын: Урусов Александр Александрович

Отец ребёнка: Урусов Александр Степанович

Рождение ребёнка
21.12.1863

Дочь: Матусевич Лидия Александровна

Отец ребёнка: Урусов Александр Степанович

Рождение ребёнка
02.12.1865

Сын: Урусов Леонид Александрович

Отец ребёнка: Урусов Александр Степанович

Рождение ребёнка
15.11.1868

Дочь: Ильина Софья Александровна

Отец ребёнка: Урусов Александр Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.04.1887
Москва, город федерального значения Москва
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