Урусов Леонид Александрович
мужской, родился 02.12.1865
умер 1918, Москва, город федерального значения Москва
ОтецУрусов Александр Степанович26.05.1827 г.р.
МатьУрусова (Зиновьева) Софья Васильевна14.01.1827 г.р.
Супруги
Урусова (Будо) Раиса Александровна1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1865
Бракосочетание
1890
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1918
Москва, город федерального значения Москва