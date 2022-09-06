Урусов Леонид Александрович 02.12.1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Урусов Леонид Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 02.12.1865

умер 1918, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Урусов Александр Степанович26.05.1827 г.р.
Мать
Урусова (Зиновьева) Софья Васильевна14.01.1827 г.р.
Супруги
Урусова (Будо) Раиса Александровна1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1865

Отец: Урусов Александр Степанович

Мать: Урусова (Зиновьева) Софья Васильевна

Бракосочетание
1890

Жена: Урусова (Будо) Раиса Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1918
Москва, город федерального значения Москва

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