Урусова (Кругликова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урусова (Кругликова) Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1800

Дата смерти

27.05.1859

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1800

Отец: Кругликов Александр Венедиктович

Мать: Кругликова Мария Николаевна

Бракосочетание
25.01.1824

Муж: Урусов Степан Дмитриевич

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
11.01.1825

Дочь: Безобразова Мария Степановна

Отец ребёнка: Урусов Степан Дмитриевич

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
02.04.1826

Сын: Урусов Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Урусов Степан Дмитриевич

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
26.05.1827

Сын: Урусов Александр Степанович

Отец ребёнка: Урусов Степан Дмитриевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.09.1829

Сын: Урусов Николай Степанович

Отец ребёнка: Урусов Степан Дмитриевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.02.1833

Сын: Урусов Владимир Степанович

Отец ребёнка: Урусов Степан Дмитриевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.01.1835

Сын: Урусов Сергей Степанович

Отец ребёнка: Урусов Степан Дмитриевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.01.1837

Сын: Урусов Аполлон Степанович

Отец ребёнка: Урусов Степан Дмитриевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
27.05.1859
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.09.1930

Дочь: Урусова Софья Степановна

Отец ребёнка: Урусов Степан Дмитриевич

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