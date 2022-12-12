Урусова (Кругликова) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1800
Дата смерти27.05.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1800
Бракосочетание
25.01.1824
Рождение ребёнка
11.01.1825
Дочь: Безобразова Мария Степановна
Отец ребёнка: Урусов Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.04.1826
Сын: Урусов Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Урусов Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.05.1827
Сын: Урусов Александр Степанович
Отец ребёнка: Урусов Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.09.1829
Сын: Урусов Николай Степанович
Отец ребёнка: Урусов Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.02.1833
Сын: Урусов Владимир Степанович
Отец ребёнка: Урусов Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
31.01.1835
Отец ребёнка: Урусов Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.01.1837
Сын: Урусов Аполлон Степанович
Отец ребёнка: Урусов Степан Дмитриевич
Смерть
27.05.1859
Рождение ребёнка
18.09.1930
Дочь: Урусова Софья Степановна
Отец ребёнка: Урусов Степан Дмитриевич