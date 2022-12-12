Урусов Аполлон Степанович
Место рождения
Дата рождения03.01.1837
Дата смерти31.08.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1837
Бракосочетание
1890
г. Константинополь, Османская Империя
Рождение ребёнка
09.11.1891
Дочь: Фон Лилиенфельд-Тоаль Мария Аполлоновна
Мать ребёнка: Урусова Ефросинья Константиновна
г. Константинополь, Османская империя
Рождение ребёнка
30.08.1893
Дочь: Банг Екатерина Аполлоновна
Мать ребёнка: Урусова Ефросинья Константиновна
Смерть
31.08.1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния