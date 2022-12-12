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Урусов Аполлон Степанович

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

03.01.1837

Дата смерти

31.08.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1837

Отец: Урусов Степан Дмитриевич

Мать: Урусова Екатерина Александровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
1890

Жена: Урусова Ефросинья Константиновна

г. Константинополь, Османская Империя
Рождение ребёнка
09.11.1891

Дочь: Фон Лилиенфельд-Тоаль Мария Аполлоновна

Мать ребёнка: Урусова Ефросинья Константиновна

г. Константинополь, Османская империя
Рождение ребёнка
30.08.1893

Дочь: Банг Екатерина Аполлоновна

Мать ребёнка: Урусова Ефросинья Константиновна

Смерть
31.08.1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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