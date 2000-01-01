Фон Лилиенфельд-Тоаль (Урусова) Мария Аполлоновна
Место рожденияг. Константинополь, Османская империя
Дата рождения09.11.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1891
г. Константинополь, Османская империя
Бракосочетание
28.09.1912
Рождение ребёнка
03.09.1913
Дочь: Фон Лилиенфельд-Тоаль Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Фон Лилиенфельд-Тоаль Георгий Павлович
Рождение ребёнка
21.03.1917
Дочь: Фон Лилиенфельд-Тоаль Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Фон Лилиенфельд-Тоаль Георгий Павлович
Смерть
Неизвестно