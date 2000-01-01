Фон Лилиенфельд-Тоаль (Урусова) Мария Аполлоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФон Лилиенфельд-Тоаль (Урусова) Мария Аполлоновна

Фон Лилиенфельд-Тоаль (Урусова) Мария Аполлоновна

avatar

Место рождения

г. Константинополь, Османская империя

Дата рождения

09.11.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1891

Отец: Урусов Аполлон Степанович

Мать: Урусова Ефросинья Константиновна

г. Константинополь, Османская империя
Бракосочетание
28.09.1912

Муж: Фон Лилиенфельд-Тоаль Георгий Павлович

Рождение ребёнка
03.09.1913

Дочь: Фон Лилиенфельд-Тоаль Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Фон Лилиенфельд-Тоаль Георгий Павлович

Рождение ребёнка
21.03.1917

Дочь: Фон Лилиенфельд-Тоаль Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Фон Лилиенфельд-Тоаль Георгий Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close