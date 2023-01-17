Фон Лилиенфельд-Тоаль Георгий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Лилиенфельд-Тоаль Георгий Павлович

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Место рождения

Елгава, Jelgava

Дата рождения

09.04.1870

Дата смерти

Около 1929

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Елгава, Jelgava
Бракосочетание
28.09.1912

Жена: Фон Лилиенфельд-Тоаль Мария Аполлоновна

Рождение ребёнка
03.09.1913

Дочь: Фон Лилиенфельд-Тоаль Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Фон Лилиенфельд-Тоаль Мария Аполлоновна

Рождение ребёнка
21.03.1917

Дочь: Фон Лилиенфельд-Тоаль Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Фон Лилиенфельд-Тоаль Мария Аполлоновна

Смерть
Около 1929
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