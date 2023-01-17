Фон Лилиенфельд-Тоаль Георгий Павлович
Место рождения
Дата рождения09.04.1870
Дата смертиОколо 1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1912
Рождение ребёнка
03.09.1913
Дочь: Фон Лилиенфельд-Тоаль Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Фон Лилиенфельд-Тоаль Мария Аполлоновна
Рождение ребёнка
21.03.1917
Смерть
Около 1929