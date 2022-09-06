Банг (Урусова) Екатерина Аполлоновна
женский, родилась 30.08.1893
умерла Неизвестно
ОтецУрусов Аполлон Степанович03.01.1837 г.р.
МатьУрусова (Адоссидес) Ефросинья Константиновна30.01.1867 г.р.
Супруги
Банг Роман (Роберт Альфред-младший) Романович17.05.1885 г.р.
Дети
Банг Роман12.08.1921 г.р.
Гизетти (Банг) Маргарита Романовна28.05.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1893
Бракосочетание
16.07.1919
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.08.1921
Сын: Банг Роман
Отец ребёнка: Банг Роман (Роберт Альфред-младший) Романович
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.05.1923
Дочь: Гизетти (Банг) Маргарита Романовна
Отец ребёнка: Банг Роман (Роберт Альфред-младший) Романович
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно