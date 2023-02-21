Банг (Урусова) Екатерина Аполлоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1893
Бракосочетание
16.07.1919
Муж: Банг Роман Романович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.08.1921
Сын: Банг Роман
Отец ребёнка: Банг Роман Романович
Рождение ребёнка
28.05.1923
Дочь: Гизетти Маргарита Романовна
Отец ребёнка: Банг Роман Романович
Смерть
Неизвестно