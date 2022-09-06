Банг (Урусова) Екатерина Аполлоновна 30.08.1893 — найти родственников по фамилии на Familio

Банг (Урусова) Екатерина Аполлоновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 30.08.1893

умерла Неизвестно

Отец
Урусов Аполлон Степанович03.01.1837 г.р.
Мать
Урусова (Адоссидес) Ефросинья Константиновна30.01.1867 г.р.
Супруги
Банг Роман (Роберт Альфред-младший) Романович17.05.1885 г.р.
Дети
Банг Роман12.08.1921 г.р.
Гизетти (Банг) Маргарита Романовна28.05.1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1893

Отец: Урусов Аполлон Степанович

Мать: Урусова (Адоссидес) Ефросинья Константиновна

Бракосочетание
16.07.1919

Муж: Банг Роман (Роберт Альфред-младший) Романович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
12.08.1921

Сын: Банг Роман

Отец ребёнка: Банг Роман (Роберт Альфред-младший) Романович

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

Рождение ребёнка
28.05.1923

Дочь: Гизетти (Банг) Маргарита Романовна

Отец ребёнка: Банг Роман (Роберт Альфред-младший) Романович

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

Смерть
Неизвестно

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