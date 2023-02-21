Банг (Урусова) Екатерина Аполлоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банг (Урусова) Екатерина Аполлоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1893

Отец: Урусов Аполлон Степанович

Мать: Урусова Ефросинья Константиновна

Бракосочетание
16.07.1919

Муж: Банг Роман Романович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.08.1921

Сын: Банг Роман

Отец ребёнка: Банг Роман Романович

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.05.1923

Дочь: Гизетти Маргарита Романовна

Отец ребёнка: Банг Роман Романович

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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