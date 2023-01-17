Банг Роман (Роберт Альфред-младший) Романович
Место рождения
Дата рождения17.05.1885
Дата смерти1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.07.1919
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.08.1921
Сын: Банг Роман
Мать ребёнка: Банг Екатерина Аполлоновна
Рождение ребёнка
28.05.1923
Дочь: Гизетти Маргарита Романовна
Мать ребёнка: Банг Екатерина Аполлоновна
Смерть
1955