Банг Роман (Роберт Альфред-младший) Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банг Роман (Роберт Альфред-младший) Романович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

17.05.1885

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
16.07.1919

Жена: Банг Екатерина Аполлоновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.08.1921

Сын: Банг Роман

Мать ребёнка: Банг Екатерина Аполлоновна

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.05.1923

Дочь: Гизетти Маргарита Романовна

Мать ребёнка: Банг Екатерина Аполлоновна

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1955
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