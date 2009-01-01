Кругликова (Волкова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти1800
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Кругликов Венедикт Александрович
Отец ребёнка: Кругликов Александр Венедиктович
Бракосочетание
06.01.1786
Рождение ребёнка
28.06.1788
Сын: Кругликов Николай Александрович
Отец ребёнка: Кругликов Александр Венедиктович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кругликов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Кругликов Александр Венедиктович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Кругликова Анна Александровна
Отец ребёнка: Кругликов Александр Венедиктович
Рождение ребёнка
20.07.1800
Дочь: Урусова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Кругликов Александр Венедиктович
Смерть
1800