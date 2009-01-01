Кругликова (Волкова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кругликова (Волкова) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1800

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Волков Николай Степанович

Мать: Волкова Прасковья Воиновна

Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Кругликов Венедикт Александрович

Отец ребёнка: Кругликов Александр Венедиктович

Бракосочетание
06.01.1786

Муж: Кругликов Александр Венедиктович

Рождение ребёнка
28.06.1788

Сын: Кругликов Николай Александрович

Отец ребёнка: Кругликов Александр Венедиктович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Кругликов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Кругликов Александр Венедиктович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Кругликова Анна Александровна

Отец ребёнка: Кругликов Александр Венедиктович

Рождение ребёнка
20.07.1800

Дочь: Урусова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Кругликов Александр Венедиктович

Смерть
1800
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