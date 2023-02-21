Волков Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Кругликова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Волкова Прасковья Воиновна

Рождение ребёнка
После 1770

Сын: Волков Степан Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Прасковья Воиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Прасковья Воиновна

Смерть
Неизвестно
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