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Степанов Федор Гаврилович

Место рождения

Монастырская, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1854 ст.

Дата смерти

До 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.

Отец: Степанов Гаврил Самойлович

Мать: Степанова (Петухова) Пелагея Ивановна

Монастырская, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Евдокия Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Надежда Васильева

Рождение ребёнка
17.01.1883

Сын: Степанов Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
26.05.1884 ст.

Дочь: (Степанова) Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Степанова Евдокия Григорьева

Монастырская, город Киров, Кировская область
МК 1884 Бахта, Троицкая (237/226/41, 1-72) №54/26.05/27/Ольга/д.у р.Люльченки/уволенный в безсрочный отпуск рябовой Феодор Гаврилов Стефанов+Евдокия Григорьева В:Феодора сестра девица Анна Гаврилова ... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1885 ст.

Сын: Степанов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Степанова Евдокия Григорьева

Монастырская, город Киров, Кировская область
МК 1885 Бахта, Троицкая (237/226/75, 1-79) №115/1.11/3/Михаил/у р.Люльченки/уволенный по билету рядовой Феодор Гавриилов Стефанов+Евдокия Григорьева В: т.ж.д. кр.Федор Ионин Мухин Основание Посемейн... Показать все
Рождение ребёнка
24.12.1886 ст.

Сын: Степанов Василий Федорович

Мать ребёнка: Степанова Евдокия Григорьева

Монастырская, город Киров, Кировская область
МК 1886 Бахта, Троицкая (237/226/113, 520-612) №127/24.12/26/Василий/д.у р.Люличенки/билетный солдат Федор Гавриилов Степанов+Евдокия Григорьева В:д.Ивашковской кр.Егор Ефимов Пестов
Рождение ребёнка
Вычислено 1889 ст.

Сын: Степанов Павел Федорович

Мать ребёнка: Степанова Евдокия Григорьева

Монастырская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
06.06.1889 ст.

Дочь: (Степанова) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Степанова Евдокия Григорьева

Монастырская, город Киров, Кировская область
МК 1889 Бахта, Троицкая (237/226/223, 72-167) №54/06.06/6/Мария/д.у р.Люл/Федор Гаврилов Стефанов+Евдокия Григорьева В: т.ж.д.солдатская дочь Анна Матвеева Мезрина
Рождение ребёнка
24.02.1892

Сын: Степанов Прокопий Федорович

Мать ребёнка: Степанова Евдокия Григорьева

Монастырская, город Киров, Кировская область
МК 1892 Бахта, Троицкая (237/226/343, 61-155) №13/24.02/26/Прокопий/д.у р.Люл/билетный солдат Федор Гаврилов Степанов+Евдокия Григор В: д.Любцовской кр Никанор Ефимов Чарушин вып:25.02.1949 Основани... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1893

Сын: Степанов Николай Федорович

Мать ребёнка: не указана

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
17.04.1907

Сын: Степанов Егор Федорович

Мать ребёнка: Степанова Надежда Васильева

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
1912

Сын: Степанов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Степанова Надежда Васильева

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание Посемейные списки 1910г
Смерть
До 1920
Основание Посемейные списки 1910г

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