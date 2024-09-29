Степанова Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
06.08.1883 ст.
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) восприемница дочери Анны у брата мужа Алексея Гаврилова Степанова и Ольги Андрияновой
Рождение ребёнка
26.05.1884 ст.
Дочь: (Степанова) Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Степанов Федор Гаврилович
МК 1884 Бахта, Троицкая (237/226/41, 1-72) №54/26.05/27/Ольга/д.у р.Люльченки/уволенный в безсрочный отпуск рябовой Феодор Гаврилов Стефанов+Евдокия Григорьева В:Феодора сестра девица Анна Гаврилова ... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1885 ст.
Сын: Степанов Михаил Федорович
Отец ребёнка: Степанов Федор Гаврилович
МК 1885 Бахта, Троицкая (237/226/75, 1-79) №115/1.11/3/Михаил/у р.Люльченки/уволенный по билету рядовой Феодор Гавриилов Стефанов+Евдокия Григорьева В: т.ж.д. кр.Федор Ионин Мухин Основание Посемейн... Показать все
Рождение ребёнка
24.12.1886 ст.
Сын: Степанов Василий Федорович
Отец ребёнка: Степанов Федор Гаврилович
МК 1886 Бахта, Троицкая (237/226/113, 520-612) №127/24.12/26/Василий/д.у р.Люличенки/билетный солдат Федор Гавриилов Степанов+Евдокия Григорьева В:д.Ивашковской кр.Егор Ефимов Пестов
Рождение ребёнка
Вычислено 1889 ст.
Отец ребёнка: Степанов Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
06.06.1889 ст.
Дочь: (Степанова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Степанов Федор Гаврилович
МК 1889 Бахта, Троицкая (237/226/223, 72-167) №54/06.06/6/Мария/д.у р.Люл/Федор Гаврилов Стефанов+Евдокия Григорьева В: т.ж.д.солдатская дочь Анна Матвеева Мезрина
Рождение ребёнка
24.02.1892
Сын: Степанов Прокопий Федорович
Отец ребёнка: Степанов Федор Гаврилович
МК 1892 Бахта, Троицкая (237/226/343, 61-155) №13/24.02/26/Прокопий/д.у р.Люл/билетный солдат Федор Гаврилов Степанов+Евдокия Григор В: д.Любцовской кр Никанор Ефимов Чарушин вып:25.02.1949 Основани... Показать все