Степанов Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Михаил Федорович

Степанов Михаил Федорович

Место рождения

Монастырская, город Киров, Кировская область

Дата рождения

01.11.1885 ст.

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1885 ст.

Отец: Степанов Федор Гаврилович

Мать: Степанова Евдокия Григорьева

Монастырская, город Киров, Кировская область
МК 1885 Бахта, Троицкая (237/226/75, 1-79) №115/1.11/3/Михаил/у р.Люльченки/уволенный по билету рядовой Феодор Гавриилов Стефанов+Евдокия Григорьева В: т.ж.д. кр.Федор Ионин Мухин Основание Посемейн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Мария Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Степанова Мария Ефимова

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Степанова) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Степанова Мария Ефимова

Монастырская, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1920

Мы используем куки для улучшения работы сайта.