Степанов Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения01.11.1885 ст.
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1885 ст.
МК 1885 Бахта, Троицкая (237/226/75, 1-79) №115/1.11/3/Михаил/у р.Люльченки/уволенный по билету рядовой Феодор Гавриилов Стефанов+Евдокия Григорьева В: т.ж.д. кр.Федор Ионин Мухин Основание Посемейн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанова Мария Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Степанова Мария Ефимова
Основание Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Степанова) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Степанова Мария Ефимова
Смерть
После 1920