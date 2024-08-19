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Степанова Мария Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Степанов Михаил Федорович

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Степанова) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Степанов Михаил Федорович

Монастырская, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1920

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