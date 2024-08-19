Степанова Мария Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Степанов Михаил Федорович
Основание Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Степанова) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Степанов Михаил Федорович
Смерть
После 1920